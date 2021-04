Missbrauchsskandal : Auch Bischof Ackermann spricht von „Fehlern“

München/Trier/Limburg Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, und der DBK-Missbrauchsbeauftragte Stephan Ackermann wollen in einem Missbrauchsfall aus dem Saarland Verantwortung übernehmen.

„Die Bischöfe und die anderen an diesem Fall maßgeblich Beteiligten wollen sich ihrer Verantwortung stellen“, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamem Erklärung ihrer katholischen Bistümer Limburg und Trier sowie des Erzbistums München und Freising. Zuvor hatte der Münchner Kardinal Reinhard Marx sich in der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“ für die Aufarbeitung des Missbrauchsfalls aus seiner Zeit als Bischof von Trier ausgesprochen (siehe Text links).