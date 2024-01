Konflikte Bischof Ackermann warnt vor zunehmendem Hass in Nahost

Zugleich erinnerte der Bischof an die großen Visionen von umfassendem Frieden, die sich in der Bibel finden. Diese stammten von „den biblischen Propheten, das ist jüdische Tradition“, so der Bischof. Sie seien mit dem Terrorangriff der Hamas und dem sich über Jahrzehnte hinziehenden Nahostkonflikt nicht in Einklang zu bringen. Dieser „himmelschreiende Gegensatz“ schmerze ihn sehr.