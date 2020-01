Brief an Papst Franziskus : Trierer Bischof verteidigt geplante Bistumsreform

Brief an Papst Franziskus

Trier In einer Stellungnahme an den Vatikan verteidigt der Trierer Bischof Stephan Ackermann die von ihm geplante Pfarreienreform und Einrichtung von 35 XXL-Pfarreien. Die römische Kleruskongregation hatte im November die Umsetzung der Reform gestoppt.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat die vom Vatikan auf Eis gelegte Reform der Pfarreienlandschaft in seinem Bistum verteidigt. Die Reform sei „der Versuch, auf die Herausforderungen der Zeit zu antworten“, sagte er in einem Interview der Trierer Bistums-Wochenzeitung „Paulinus“. Es gehe „nicht bloß um eine Reform von Strukturen. Wir wollen eine Kirche, die stärker missionarisch und diakonisch ausgerichtet ist“. Dies habe er auch in den erbetenen Stellungnahmen an Rom geschrieben, sagte der Bischof. Die Auflösung der bisherigen Pfarrstrukturen werde „nicht zu einer Anonymisierung der kirchlichen Lebenszusammenhänge und damit zu den gefürchteten „XXL-Pfarreien“ führen. Die römische Kleruskongregation im Vatikan hatte das Gesetz zur Umsetzung von Reformen im Bistum Trier Ende November zur Überprüfung ausgesetzt. Damit konnten die ursprünglich zum 1. Januar 2020 geplanten ersten 15 von insgesamt 35 neuen Großpfarreien im Bistum nicht errichtet werden.