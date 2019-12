Bischof Ackermann: „Synodaler Weg“ muss Signale senden

Trier Bald beginnt in der deutschen katholischen Kirche ein wichtiger Gesprächsprozess zwischen Laien und Geistlichen: der synodale Weg. Es soll nicht nur bei Gesprächen über reformen bleiben, erklärt Bischof Ackermann.

Die katholische Kirche in Deutschland muss nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann in der Debatte um Reformen konkrete Perspektiven aufzeigen. Bei dem sogenannten synodalen Weg, der Ende Januar 2020 in seine inhaltliche Phase gehen soll, seien zu den Themen Kirchenämter für Frauen, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und Gewaltenteilung zwar keine Entscheidungen zu erwarten, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur. Zu diesen Fragen sollten aber durchaus auch Stellungnahmen oder „Voten nach Rom“ gegeben werden.

„Es wäre sinnvoll, dass es zu jedem der Themen eine Art Positionsbeschreibung der Kirche in Deutschland gibt“, sagte der Bischof. Diese Position könne man dann „einbringen in das gesamtkirchliche Gespräch“. „Ein klares Votum“, auch auf gesamtkirchlicher Ebene über bestimmte Fragen zu sprechen, „wäre ein Beitrag, den wir auch liefern müssten“. Die synodalen Beratungen hatten die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) vereinbart.

Es gebe „vielleicht ein bisschen zu viele Hoffnungen“ in den „synodalen Weg“ zwischen Laien und Geistlichen, mahnte der Bischof. Man dürfe „nicht zu klein denken“, aber die Erwartungen auch nicht überfrachten. Ziel ist eine Erneuerung der Kirche nach der Erschütterung durch den Missbrauchsskandal. Die Initiative begann offiziell am 1. Dezember - die eigentliche inhaltliche Arbeit beginnt am 30. Januar mit der ersten Synodalversammlung in Frankfurt.