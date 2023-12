Religion Bischof Ackermann: Kirche im größten Umbruch seit 200 Jahren

Zudem gingen die Beratungen in Deutschland weiter: Im November wurde der Synodale Ausschuss eingesetzt, der die Arbeit des deutschen Reformprozesses „Synodaler Weg“ fortsetzt. Spaltungstendenzen sieht Ackermann nicht. „Da ist niemand dabei, der sagt, die Lösung bestehe darin, dass die Kirche in Deutschland zu einer Nationalkirche wird.“ Sonst müsse man nicht so um die Themen ringen. „Man will gemeinsam die Kirche verändern.“ Für alle, die schnelle Ergebnisse erwarteten, sei es eine Geduldsprobe. „Das sind lange Prozesse“, sagte der Bischof.