Bischof Ackermann bekundet jüdischen Gemeinden Anteilnahme

Stephan Ackermann, Bischof von Trier. Foto: Arne Dedert/dpa.

Trier Nach dem Anschlag von Halle hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann den jüdischen Kultusgemeinden in Trier, Koblenz und Saarbrücken seine Solidarität und Anteilnahme bekundet. Die menschenverachtende Attacke sei „ein Angriff auf die ganze jüdische Gemeinschaft in Deutschland“, schrieb Ackermann in einem Brief nach Mitteilung des Bistums vom Donnerstag.

Als Bürger und als Bischof werde er jetzt und in Zukunft antisemitischen und menschenfeindlichen Äußerungen und Aktionen entgegentreten: „Solche Machenschaften dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.“