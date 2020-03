Bischöfe suchen neue Wege gesellschaftlicher Verankerung

Das Logo der Deutschen Bischofskonferenz. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild.

Mainz Unter dem Eindruck von Priestermangel und sinkenden Mitgliederzahlen sucht die katholische Kirche in Deutschland nach neuen Wegen gesellschaftlicher Verankerung. Kirchenmenschen müssten „in der einen Hand die Bibel haben, in der anderen die Tageszeitung“, sagte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick am Mittwoch in Mainz.



Vielleicht habe sich die Kirche zuletzt „zu sehr mit sich beschäftigt und weniger mit dem, was Menschen bewegt“.

Die Deutsche Bischofskonferenz beriet am vorletzten Tag ihrer Frühjahrsvollversammlung in Mainz über ein Schreiben von Papst Franziskus zu den Ergebnissen der Amazonas-Synode. Darin haben Aussagen zur sogenannten Inkulturation einen besonderen Stellenwert - darunter versteht die katholische Kirche den wechselseitigen Austausch zwischen Glaube und kirchlichem Leben auf der einen und der jeweiligen Kultur eines Landes auf der anderen Seite. Der Papst merkte an, die Gestaltung des Priesteramtes könne an verschiedenen Orten der Erde „unterschiedliche Ausformungen“ annehmen. Das Schreiben „Querida Amazonia“ wurde vor drei Wochen veröffentlicht; die Synode zur Amazonas-Region fand im Oktober vergangenen Jahres in Rom statt.