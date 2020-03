Bischöfe beenden Vollversammlung in Mainz

Mainz Nach viertägigen Beratungen endet heute die Frühjahrsvollsammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mainz. Der neu gewählte Vorsitzende Georg Bätzing zieht auf einer Pressekonferenz sein Schlussfazit.

Die Bischöfe stehen dabei zwischen drängenden Reformkräften, die etwa mehr Mitsprache und kirchliche Ämter für Frauen fordern, und dem Vatikan, der in wesentlichen Fragen keine Sonderregelungen für einzelne Länder zulassen will. Die für den Synodalen Weg eintretenden Bischöfe setzen darauf, dass Papst Franziskus sich für den wechselseitigen Austausch von Glaube und Gesellschaft ausgesprochen hat. Dieses in der Kirche als Inkulturation bezeichnete Prinzip könnte es aus Sicht der Reformbefürworter in der Bischofskonferenz ermöglichen, kirchliches Leben mehr als bisher mit den Bedingungen einer modernen Gesellschaft in Einklang zu bringen.