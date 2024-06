Wahlen Bis zum Mittag höhere Wahlbeteiligung als 2019

Die Beteiligung an Europawahl und Kommunalwahlen lag in Rheinland-Pfalz am Sonntagmittag über den Werten zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren. Laut einer stichprobenartigen Umfrage der Landeswahlleitung in ausgewählten Städten und Gemeinden waren am Sonntag von 8.00 bis 12.00 Uhr insgesamt rund 48 Prozent der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe gegangen oder hatten vorab per Briefwahl abgestimmt. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 45 Prozent gewesen, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte.