Wetter Bis zu 34 Grad: Neue Woche bringt den Hochsommer zurück

Strahlender Sonnenschein und bis zu 34 Grad: In der neuen Woche wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland der Hochsommer spürbar. Schon im Verlauf des Sonntags machen sich die Wolken zunehmend rar bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Für Montag erwarten die Meteorologen 26 bis 30 Grad. Dazu bleibe es sonnig oder locker bewölkt und trocken. Am Dienstag soll der nächste Temperatursprung folgen: Bei maximal 30 bis 34 Grad scheint laut DWD die Sonne.