Wetterbericht Bis zu 33 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet

In den kommenden Tagen sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke zu erwarten. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad und es wird größtenteils heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Wahrscheinlich bleibe es trocken, am späten Nachmittag könnte es im Bergland eventuell schauern.