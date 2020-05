Bis zu 27 Grad am Freitag - Gewitter am Wochenende möglich

Die Sonne scheint durch leichte Cirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Essen Wechselhaft, aber warm: So wird das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag sei es noch heiter und nur teilweise wolkig bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 27 Grad an den Flüssen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Tagsüber bleibe es zudem trocken.