Bis zu 100.000 nachhaltige Weihnachtsbäume geplant

Mainz Noch sind die naturnah und unter sozial gerechten Bedingungen hergestellten Bäume eine Nische. Das Angebot soll aber in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden.

Aus dem Staatswald in Rheinland-Pfalz sollen längerfristig bis zu 100.000 Weihnachtsbäume aus nachhaltigem und sozial gerechtem Anbau kommen. Dieses Ziel nannte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) in der Antwort auf eine Landtagsanfrage aus der Grünen-Fraktion. In diesem Jahr sind es etwa 3000 Bäume mit einer FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship Council) für nachhaltige Waldwirtschaft und mit einem Fair-Tree-Siegel.