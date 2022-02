Bis Dienstag im Südwesten weiter stürmisch und regnerisch

Bei Regenwetter kämpft sich ein Passant mit Regenschirm durch die Innenstadt. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Offenbach Am Montag und Dienstag werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder stürmische und regnerische Tage erwartet. Am Mittwoch hingegen soll das Wetter besser werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Montag wird demnach besonders mittags mit schweren Sturmböen gerechnet, in Kammlagen sogar mit vereinzelten orkanartigen Böen. Zudem wird es bei sieben bis zehn Grad viel regnen, über 500 Metern kann es auch zu Schneefall kommen. Gegen Abend lässt der Wind nach, in der Nacht soll auch der Niederschlag weniger werden.

Der Dienstag wird zunächst wolkig bis stark bewölkt aber niederschlagsfrei, später kommt es laut DWD bei sieben bis elf Grad jedoch auch vermehrt zu Regen und in Höhenlagen zu Schneeregen. Außerdem werden stürmische Böen erwartet.

Am Mittwoch hingegen zieht der Regen ab, es wird nur gering bewölkt und heiter bei 9 bis 13 Grad. Der Wind ist nur noch schwach.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-221988/2

(dpa)