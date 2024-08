Wetter Bis 35 Grad: Hochsommer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sonnenschein und Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad stehen den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen bevor. Am Freitag erreichen die Temperaturen höchstens 23 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden könne es vereinzelt etwas regnen, während es im Süden trocken und wolkig bleibe.