Biotechnologieunternehmen bekommt Zulassung für Selbsttests

Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

Wendelsheim/Mainz Das rheinhessische Biotechnologieunternehmen Aesku.Diagnostics hat nach Angaben der Landesregierung eine Sonderzulassung für Laien-Tests auf das Coronavirus erhalten. „Schnell- und Eigentests können den Wendepunkt in der Pandemiebekämpfung darstellen.

Ich bin sehr stolz, dass wir mit Aesku.Diagnostics ein Unternehmen im Land haben, das in der Lage ist, in kurzer Zeit sehr viele Eigentests herzustellen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. „Ich gehe davon aus, dass diese sehr bald im Einzelhandel verfügbar sein werden.“