Biontech und Pfizer: Impfstudie an bis zu 30 000 Menschen

New York/Mainz Einen Tag nach der US-Firma Moderna folgen auch die Mainzer mit ihrem US-Partner und weiten die Tests mit einem Kandidaten für einen Corona-Impfstoff aus. Dieser Wirkstoff zeigt laut Biontech bislang nur leichte und vorübergehende Nebenwirkungen.

Die Tests an Probanden im Alter zwischen 18 und 85 Jahren werden in 120 Studienzentren weltweit durchgeführt, unter anderem in Deutschland, wie Biontech am Dienstag in Mainz mitteilte. Bei Erfolg der Studie wollen Pfizer und Biontech nach eigenen Angaben bereits im Oktober 2020 das Zulassungsverfahren beantragen und im Falle einer Genehmigung bis Ende des Jahres bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen herstellen, bis Ende 2021 könnten es dann mehr als 1,3 Milliarden Impfstoffdosen sein.