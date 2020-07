Biontech schließt Liefervereinbarung zu Corona-Impfstoff

Der Hauptsitz des Biotechnologie-Unternehmens Biontech. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Das Biopharma-Unternehmen Biontech aus Mainz und sein US-Partner Pfizer haben einen weitere Liefervereinbarung für einen möglichen Impfstoff gegen das neue Coronavirus geschlossen. In dem Fall handelt es sich um 120 Millionen Impfdosen, die im ersten Halbjahr 2021 vorbehaltlich einer Genehmigung und Zulassung des Impfstoffkandidaten der Unternehmen an Japan geliefert werden soll, wie Biontech und Pfizer am Freitag mitteilten.

Liefervereinbarungen hatten beide zuvor schon mit den USA und Großbritannien getroffen.