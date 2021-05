Biontech plant doppelten Campus für Forschung in Mainz

Mainz „Zukunftweisende Technologie "Made in Mainz"“ - so lautet das Programm der Stadt als Standort der Biotechnologie. Die vollständige Räumung einer ehemaligen Bundeswehrkaserne bietet neuen Platz für Forschung und Entwicklung.

Das Biopharma-Unternehmen Biontech will langfristig in Mainz bleiben und plant die Weiterentwicklung mit neuen Gebäuden und Arbeitsplätzen. „Unser Forschungs- und Entwicklungsbereich braucht mehr Platz“, sagte der fürs Labormanagement zuständige Biontech-Manager François Perrineau am Dienstag in Mainz. „Dass dies jetzt in Mainz möglich wird, ist für uns großartig.“