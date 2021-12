Biontech-Gründer mit Akademiepreis geehrt

Mainz Die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin sind für ihre Leistungen bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes am Dienstag in Mainz mit dem Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz geehrt worden.

Das Team um die Biontech-Firmengründer war im November mit dem Deutschen Zukunftspreis 2021 ausgezeichnet worden. Sie hätten es in einer beispiellos kurzen Zeit geschafft, einen auf der mRNA-Technik basierenden Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln und mit abgeschlossenen Studien bis zur Zulassung zu bringen, hieß es in der Begründung für den mit 250.000 Euro dotierten Preis. Das Ärzte-Ehepaar Sahin und Türeci wird zudem von der Philipps-Universität in Marburg mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet, zudem sollen beide Ehrenbürger von Mainz werden.