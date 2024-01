Impfstoffhersteller Biontech erwartet 2024 deutlich weniger Umsatz

Im Fokus werde in diesem Jahr die weitere Entwicklung von Krebstherapien stehen mit einer ganzen Reihe an Studien. 2025 rechnet Biontech nach eigenen Angaben vom Dienstag wieder mit einem Umsatzwachstum. In den Jahren danach werde dann - vorbehaltlich einer Zulassung - mit Einnahmen aus der Markteinführung von kombinierten Impfstoffen sowie Produkten für Krebstherapien gerechnet.