Binz soll Familien- und Kulturministerin werden

Mainz Am 18. Mai konstituiert sich der neue rheinland-pfälzische Landtag. Bis dahin sollten alle Personalfragen gelöst sein. Die Grünen schlagen Katharina Binz und Anne Spiegel als Ministerinnen vor.

Das Personal für die geplante Neuauflage der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz formiert sich. So soll die Grünen-Landtagsabgeordnete Katharina Binz neue Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration werden. Das schlagen der Landesvorstand und die Verhandlungsgruppe der Partei der Landesdelegiertenversammlung vor, wie die Grünen am Montag in Mainz mitteilten. Zudem soll Anne Spiegel Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität werden.