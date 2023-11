Kulturministerin Binz macht sich für Mindesthonorare für Künstler stark

Die Situation freischaffender Künstlerinnen und Künstlern sei nicht tragbar. „Es geht darum, dass sie sich auch absichern können“, sagte Binz. „Kultur muss uns auch was wert sein.“ Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) habe schon gesagt, dass künftig nur Bundesförderung bekommen solle, wer sich auch an diesen Honorarsätzen orientiere. „Und das streben wir in Rheinland-Pfalz auch an.“