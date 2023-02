Erdbeben : Binz kondoliert türkischem Generalkonsul nach Erdbeben

Katharina Binz, stellvertretende Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz. Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Mainz Nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag das türkische Generalkonsulat in Mainz besucht und sich dort in ein Kondolenzbuch eingetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie sprach Generalkonsul Sedat Turan ihr Mitgefühl aus. „Auch viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer trauern um Familienangehörige und Freunde oder bangen um ihre Rettung“, sagte sie.

Anschließend sprach Binz mit Vertretern des Mainzer Vereins Pazarcık Kultur Zentrum und der Alevitischen Gemeinde, die gemeinsam Hilfslieferungen in die vom Erdbeben zerstörte Region organisieren. Als Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls war am Freitag Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude in Rheinland-Pfalz angeordnet worden.

© dpa-infocom, dpa:230210-99-549996/2

(dpa)