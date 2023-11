Ministerin Binz: Greta Thunberg fügt Klimabewegung „großen Schaden zu“

Nach rund fünf Wochen Gaza-Krieg hatte Thunberg am Sonntag vor einer Woche auf einer Klimaschutz-Demo in Amsterdam erneut offensiv Partei für die Palästinenser ergriffen und entsprechende Parolen skandiert. Am Tag darauf waren die deutschen Aktivisten von Fridays for Future deutlich auf Distanz gegangen: Man agiere inzwischen als eigenständige Organisation und sei „schon lange über Greta als Person herausgewachsen“, hieß es.