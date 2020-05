Bildungsministerium legt Hygieneplan für Kitas vor

Stefanie Hubig, die Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild

Mainz Nach den Schulen gibt es jetzt auch für die Kita in Rheinland-Pfalz konkrete Empfehlungen zur Einhaltung von Hygienevorkehrungen in der Corona-Zeit. Diese seien in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium entwickelt und unter anderem mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landeselternausschuss abgestimmt worden, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Mainz mit.

„Wir alle wissen, dass unsere Eltern im Land darauf warten, dass es auch in den Kitas weitere Öffnungen geben kann“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die jetzt vorgelegten Empfehlungen ermöglichten es, die bisherigen Pläne der Einrichtungen zu präzisieren, und schafften eine Voraussetzung „für die stufenweise Öffnung der Einrichtungen“.