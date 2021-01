Bildungsministerium: Förderrichtlinie für Lehrergeräte

Mainz Das Bildungsministerium bereitet zurzeit eine Förderrichtlinie vor, um Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz schnell mit digitalen Endgeräten zu versorgen. Rheinland-Pfalz habe die Bund-Länder-Vereinbarung dazu vor Weihnachten unterzeichnet, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag im Bildungsausschuss des Landtags.

„Wir bereiten uns vor, damit die Geräte so schnell wie möglich bestellt werden können“, so die SPD-Politikerin. Sie erwarte, dass das Geld bis Ende des Jahres vollständig ausgegeben sei. Angestrebt werde dafür der Abschluss eines Rahmenvertrags im Anschluss an eine europaweite Ausschreibung.