Haushaltsdebatte : Bildungsministerin weist Kritik an Planung von G9 zurück

Bildungsministerin weist Kritik an Planung von G9 zurück

Saarbrücken Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat Kritik der Opposition an der Vorbereitung für die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) im Saarland zurückgewiesen.

„Wir werden diese Reform gut machen“, sagte sie am Donnerstag im Landtag in Saarbrücken bei der Debatte über den Haushalt für das Jahr 2023. Sie erinnerte daran, dass das achtjährige Gymnasium 2007 von der CDU eingeführt wurde. „Man wollte schneller sein, schneller ohne Rücksicht auf Verluste.“ Das Gymnasium in acht Jahren habe aber nicht funktioniert. „Es gibt genug Gründe, warum diese Reform jetzt kommen muss und warum sie auch schnell kommen muss.“