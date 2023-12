Landtag Bildungsministerin weist Kritik an Kita-Politik zurück

Zuvor hatte die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Jutta Schmitt-Lang, „massive Qualitätsdefizite in den Kitas“ beklagt. Es gebe Landkreise im Saarland, wo mehr als 20 Prozent der Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren keinen Kindergartenplatz hätten. Auch in der Altersgruppe unter drei Jahren sei die Betreuungsquote im Saarland unterdurchschnittlich. „Der Rechtsanspruch von Familien auf einen Kitaplatz existiert auf dem Papier und scheitert zu oft an der Realität“, sagte sie. Bis 2025 fehlten in diesem Bereich alleine 1600 Fachkräfte.