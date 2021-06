Bildungsministerin: Kein Platz für Antisemitismus an Schulen

Mainz Die Kultusministerkonferenz nimmt Diskriminierung und Ausgrenzung von Juden in den Blick. Teil der Gedenkarbeit ist der Anne-Frank-Tag, der auch von Schulen in Rheinland-Pfalz mitgestaltet wird.

Die Bildungsminister der Länder haben am Donnerstag eine gemeinsame Empfehlung zum Umgang mit Antisemitismus in der Schule verabschiedet. Diese sei „ein ebenso klares wie bedeutendes Zeichen für unsere Schulen und unsere Schulgemeinschaften“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Das Ministerium werde die Empfehlung gemeinsam mit den Schulen umsetzen. „Antisemitismus zeigt sich heute in vielfältigen Formen und er darf in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft und unseren Bildungseinrichtungen keinerlei Platz haben.“

Die Kultusministerkonferenz (KMK) führte am Donnerstag ein Gespräch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, den Vorsitzenden der Gemeinsamen Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens (BLK), Felix Klein und Samuel Salzborn, sowie dem Beauftragten der bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus Ludwig Spaenle. Zum Lernen und Leben von Demokratie „gehört, dass Schülerinnen und Schüler unsere deutsche Geschichte kennenlernen und Gedenkarbeit leisten“, sagte Hubig.

Einen festen Platz in der Gedenkarbeit der Schulen hat das Lesen des Tagebuchs von Anne Frank. Schulen in ganz Rheinland-Pfalz beteiligen sich mit unterschiedlichen Projekten und Formaten am bundesweiten Anne-Frank-Tag. Da der 12. Juni als Geburtstag der 1945 von den Nazis ermordeten Anne Frank diesmal auf einen Samstag fällt, wird die Gedenkarbeit der Schülerinnen und Schüler auf einen anderen Schultag verlegt. Der bundesweite Auftakt ist am Freitag in der Anne-Frank-Grundschule in Berlin.