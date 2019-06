Bildungsministerin: Abituraufgabenpool der Länder „sehr gut“

Mainz In der Diskussion um die Schwierigkeit des diesjährigen Mathematik-Abiturs hält die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) den Abituraufgabenpool der Länder nicht für gescheitert.

Diese Aufgabensammlung sei „sehr wichtig und sehr gut“ und werde weiterentwickelt, sagte sie in einem am Donnerstag vom SWR ausgestrahlten Interview. „Wir haben ihn jetzt für Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch (...). Der Pool wird für die Naturwissenschaften weiter ausgebaut“, sagte Hubig anlässlich der am Donnerstag in Wiesbaden begonnenen Kultusministerkonferenz (KMK).