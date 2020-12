Bildungsminister blicken auf Corona-Situation an den Schulen

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin/Mainz Die Bildungsminister der Länder beraten in der letzten regulären Sitzung der Kultusministerkonferenz (KMK) im Corona-Jahr 2020 noch einmal über den Umgang mit der Pandemie an den Schulen. Die heute in einer Videokonferenz tagende Runde steht zum letzten Mal unter dem Vorsitz der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Während der zweitägigen Sitzung soll die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zur KMK-Präsidentin für das kommende Jahr gewählt werden.