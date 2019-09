Bildungsmesse in Hermeskeil : Unternehmen im Hochwald stellen sich vor

Im Rahmen der Hermeskeiler Bildungsmesse stellt am Freitag, 13. September, die Berufsbildende Schule ab 9 Uhr ihr Angebot an der Geschwister-Scholl-Schule in Hermeskeil vor. Die Schüler können mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt treten und sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.