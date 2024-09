Haushalt Bildung größter Einzeletat im Landeshaushalt

Rheinland-Pfalz investiert kräftig in neues Personal und will die Zahl der Stellen beim Land erhöhen. Die Gesamtzahl der Stellen soll sich unter dem Strich im nächsten Jahr um rund 1.500 und um weitere etwa 400 im darauffolgenden Jahr steigen, wie Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) bei der Präsentation des Doppelhaushaltes im Landtag in Mainz ankündigte.