Transfermarkt : „Bild“: Werder Bremen an Mainzer Boëtius interessiert

„Bild“: Werder Bremen an Mainzer Boëtius interessiert

Bremen Nach dem gescheiterten Transfer von Wunschspieler Daniel-Kofi Kyereh denkt Fußball-Bundesligist Werder Bremen offenbar über eine Verpflichtung des Niederländers Jean-Paul Boëtius von Mainz 05 nach.

Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Dienstag. „Es sind mehrere Bundesliga-Clubs an ihm interessiert. Ein Verein ist Werder Bremen. Sie haben angerufen und sich nach ihm erkundigt“, wird Boëtius' Berater Erkan Alkan am Dienstag zitiert.