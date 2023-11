Fußball „Bild“: Früherer Mainz-Trainer Schwarz mit US-Club einig

Sandro Schwarz steht offenbar vor einer neuen Aufgabe als Fußballtrainer. Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll der frühere Coach des FSV Mainz 05 und von Hertha BSC in diesem Winter den US-Club New York Red Bulls übernehmen. Beide Parteien seien sich einig, hieß es. Bei den Berlinern war der 45 Jahre alte Schwarz, der in der Bundesliga auch schon von 2017 bis 2019 für Mainz 05 arbeitete und von 2020 bis 2022 Chefcoach bei Dynamo Moskau war, im April dieses Jahres freigestellt worden.