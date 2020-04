Bilanz zur Schutzausrüstung: 5831 bestätigte Fälle

Mainz Seit Beginn der Corona-Krise hat Rheinland-Pfalz millionenfach Handschuhe und Masken ausgegeben. Wie das Sozialministerium am Samstag auflistete, wurden inzwischen knapp eine halbe Million FFP2-Spezialmasken und zweieinhalb Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken verteilt, dazu rund vier Millionen Einmal-Handschuhe und über 28 000 Liter Desinfektionsmittel.

Am Samstag (Stand 10.00 Uhr) gab es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5831 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle. 146 Patienten sind gestorben, 4385 genesen. Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hatte sich zuletzt weiter verlangsamt. Am Freitag waren es 5761 Fälle und 138 Tote gewesen.