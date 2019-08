Biker verliert in Kurve Kontrolle über Fahrzeug und stirbt

Dill Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer hat bei Dill (Rhein-Hunsrück-Kreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist noch am Unfallort gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Sonntag mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren und dann gegen die Leitplanke gekracht, wie die Polizei mitteilte.

