Bienenseuche Amerikanische Faulbrut in Luxemburg entdeckt

Eine Biene schwebt an blühender Bienenweide (Phacelia). Foto: Julian Stratenschulte/Archiv.

Luxemburg Die für Menschen ungefährliche Bienenseuche Amerikanische Faulbrut ist an zwei Stellen in Luxemburg festgestellt worden. Betroffen seien zwei Bienenstände, teilte das Landwirtschaftsministerium des Großherzogtums mit.

Das hätten routinemäßige Laboruntersuchungen ergeben. Es wurden Sperrzonen in einem Radius von drei Kilometern um den Infektionsherd und eine Beobachtungszone von fünf Kilometern eingerichtet. Zuvor hatte am Samstag der SR darüber berichtet. In dem Sperrgebiet liegen den Angaben zufolge 14 kleinere Ortschaften im Norden des Landes.