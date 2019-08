Biene im Auto verursacht Verkehrsunfall

Ein Warnlicht steht vor einem Polizeiwarndreieck mit der Aufschrift „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Mainz Eine Biene in einem Auto hat in Mainz einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Das Insekt habe den 47 Jahre alten Fahrer gestochen, dieser habe die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen den Strommast einer Straßenbahn gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa