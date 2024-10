Am Rande von Ukraine-Konferenz Biden trifft Ministerpräsident Schweitzer zum Gespräch

„Daher ist es für mich eine große Ehre, dass ich am Freitag (11.10.) anlässlich des offiziellen Staatsbesuchs von US-Präsident Joe Biden am Staatsbankett in Berlin teilnehmen werde“, sagte Schweitzer. Dass er am Samstag vor der Ramstein-Konferenz dann die Möglichkeit haben werde, den US-Präsidenten in Rheinland-Pfalz willkommen zu heißen, „werte ich als Ausdruck der guten rheinland-pfälzisch-amerikanischen Beziehungen“.