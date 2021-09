BGH weist weitere Schadenersatz-Klagen ab

Karlsruhe Sechs Jahre nach Auffliegen des VW-Abgasskandals sind die wichtigsten Fragen zum Schadenersatz für betroffene Autokäufer höchstrichterlich geklärt. Aber was gilt für Leasing-Kunden? Auch gegen Daimler haben Tausende geklagt, hier liegen die Dinge allerdings komplizierter.

Schadenersatz-Klagen gegen Daimler wegen des sogenannten Thermofensters in Mercedes-Dieseln haben immer weniger Aussicht auf Erfolg. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe urteilte am Donnerstag nun schon zum wiederholten Male, dass dem Autobauer nur wegen Verwendung der Technik nicht gleich Betrugsabsichten unterstellt werden könnten. Dafür müsste den Verantwortlichen nachzuweisen sein, dass sie die Behörden bewusst hinters Licht führen wollten. Konkrete Anhaltspunkte dafür wurden bisher nicht vorgebracht, auch nicht von den vier Autokäufern, deren Klagen jetzt abgewiesen wurden. (Az. VII ZR 190/20 u.a.)