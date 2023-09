Internet BGH urteilt zu Cyberbunker-Bande von Traben-Trarbach

Karlsruhe · Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Dienstag (10.30 Uhr) seine Entscheidung zum sogenannten Cyberbunker von Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz verkünden. Das Landgericht Trier hatte Ende 2021 acht Menschen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu Freiheitsstrafen von einem Jahr auf Bewährung bis zu fünf Jahren und neun Monaten verurteilt.

11.09.2023, 17:41 Uhr

Das Gelände des ehemaligen Bundeswehr-Bunkers in Traben-Trarbach, der als Cyber-Bunker bekannt wurde. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Es war einer der bundesweit größten Prozesse um Cybercrime. Erstmals hatten in Deutschland Betreiber krimineller Plattformen im Darknet vor Gericht gestanden. Alle Angeklagten und die Staatsanwaltschaft legten anschließend Revision ein. Die Karlsruher Richter haben das Urteil aus Trier nun auf mögliche Rechtsfehler hin geprüft. Über das hochgesicherte Rechen- und Datenverarbeitungszentrum in einer früheren Nato-Bunkeranlage auf einem ehemaligen Militärgelände in Rheinland-Pfalz waren Zigtausende Straftaten abgewickelt worden. Die Polizei hatte den Cyberbunker im Herbst 2019 ausgehoben. © dpa-infocom, dpa:230911-99-157135/2

(dpa)