BGH entscheidet zu Flüchtlingsunterkunft ohne Flüchtlinge

Karlsruhe/Ottweiler Eine Kommune, die ein Privathaus als Flüchtlingsunterkunft angemietet hat, kommt nicht vorzeitig aus dem Mietvertrag, nur weil nun gar keine Flüchtlinge da sind. Das haben die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch entschieden.

Das hatte die Richter aber schon in der Verhandlung am Morgen nicht überzeugt. Natürlich hätten manche Vermieter in der Flüchtlingskrise die Notsituation der Gemeinden ausgenutzt. In Ottweiler sei es aber so gewesen, dass die Stadt die Miete selbst kalkuliert habe. Außerdem hätte sie in den Vertrag vorsorglich eine Ausstiegsklausel aufnehmen lassen können. So bleibt sie nun auf den Kosten sitzen.