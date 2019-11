BGH entscheidet über Strafe für JVA-Beamte

Karlsruhe Gespannter Blick nach Karlsruhe: Dort wird der Bundesgerichtshof (BGH) heute nach der Todesfahrt eines Freigängers in Hessen über die Revision zweier JVA-Beamter gegen ihre Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung entscheiden.

Die beiden hatten einem Häftling, der sich vorher schon mehrfach ohne Führerschein ans Steuer gesetzt hatte und deswegen auch verurteilt worden war, Freigang gewährt. Eine Beamtin tat dies in der Justizvollzugsanstalt (JVA) im rheinland-pfälzischen Wittlich, der zweite Angeklagte gewährte den offenen Vollzug später in der JVA Diez in Rheinland-Pfalz, wohin der Betroffene mittlerweile verlegt worden war.