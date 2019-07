BGH entscheidet: Muss der Händler die Matratze zurücknehmen?

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/Archivbild.

Karlsruhe Beim Einkaufen im Internet schützt das Widerrufsrecht Verbraucher vor teuren Fehlentscheidungen - aber muss der Online-Shop auch eine ausgepackte Matratze zurücknehmen? Das entscheidet sich am Mittwoch (9.30 Uhr) mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe.

Grundsätzlich können Kunden online gekaufte Dinge binnen 14 Tagen zurückschicken. Das soll ihnen die Möglichkeit geben, das Produkt so zu prüfen und auszuprobieren, wie man das normalerweise im Geschäft tun könnte. Auf einer Matratze könnte man zum Beispiel probeliegen.

Umstritten ist, ob unter diese Formulierung auch Matratzen fallen. Das hängt davon ab, wie man die Vorschrift auslegt. Darüber verhandelt wurde in Karlsruhe schon 2017. Weil die Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch auf eine beinahe wortgleiche EU-Richtlinie zurückgeht, hatten die BGH-Richter damals aber die Kollegen am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eingeschaltet.