Merzig-Wadern : Bewohnerin zündet Handtücher in Heim an: Drei Verletzte

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Weiskirchen Eine Bewohnerin eines Pflegeheims in Weiskirchen (Landkreis Merzig-Wadern) hat in der Einrichtung ein Feuer gelegt und dadurch sich und zwei weitere Menschen leicht verletzt. Die 42-Jährige entzündete mehrere Handtücher im Badebereich des Heims, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Durch den ausgelösten Feueralarm eilten demnach zwei Mitarbeiter des Heims hinzu und löschten die brennenden Tücher mit einem Duschschlauch.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung am Montagnachmittag erlitten den Angaben nach sowohl die Brandstifterin als auch die beiden 51- und 42-jährigen Beschäftigten des Heims eine leichte Rauchvergiftung. Alle drei kamen zur Beobachtung in Krankenhäuser, wie die Beamten mitteilten. Die 42-jährige Brandstifterin sei nach der Behandlung im Krankenhaus in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:220503-99-135101/2

(dpa)