Bewohner können sich vor Brand in Sicherheit bringen

Edenkoben Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) haben sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde am Dienstag nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Polizei mitteilte.

