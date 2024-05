Unwetter Bewohner können nach Hochwasser zurück in Pflegeheim

Die Bewohner eines Pflegeheims in Saarburg, das wegen des Hochwassers am vergangenen Freitag vorsorglich geräumt worden war, können nach und nach zurückkehren. Die ersten von ihnen seien am Dienstag in die Einrichtung zurückgekehrt, teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit. Insgesamt hatten umliegende Krankenhäuser insgesamt rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen.