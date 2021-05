Bewohner bei Wohnungsbrand in Kastellaun verletzt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Kastellaun Bei einem Wohnungsbrand in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer sei am Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.